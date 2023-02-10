Ramiro Ruiz Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Ruiz Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Ruiz Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Ruiz Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Ruiz Rodriguez 21 Mart 2000 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Ruiz Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Ramiro Ruiz Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ramiro Ruiz Rodriguez'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Ruiz Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Ruiz Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramiro Ruiz Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Ruiz Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Atl. Tucumán

Ramiro Ruiz Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Ruiz Rodriguez şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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