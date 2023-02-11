Ramiro Rumbolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Rumbolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Rumbolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Rumbolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Rumbolo 12 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Rumbolo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Ramiro Rumbolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ramiro Rumbolo'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Rumbolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Rumbolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramiro Rumbolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Rumbolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

Ramiro Rumbolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Rumbolo şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.