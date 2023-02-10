Ramiro Sordo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Sordo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Sordo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Sordo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Sordo 29 Haziran 2000 tarihinde Las Rosas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramiro Gabriel Sordo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Sordo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Ramiro Sordo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ramiro Sordo'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Sordo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Sordo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramiro Sordo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Sordo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Newell's II

1 Temmuz 2021 yılında Newell's

Ramiro Sordo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Sordo şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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