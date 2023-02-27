Ramiz Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiz Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiz Bytyqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiz Bytyqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiz Bytyqi 10 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiz Bytyqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Ramiz Bytyqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramiz Bytyqi'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramiz Bytyqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiz Bytyqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiz Bytyqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiz Bytyqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Ramiz Bytyqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiz Bytyqi şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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