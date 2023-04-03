Ramiz Kalici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiz Kalici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ramiz Kalici kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramiz Kalici ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.