Ramiz Kalici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiz Kalici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiz Kalici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ramiz Kalici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ramiz Kalici 9 Ağustos 2004 tarihinde Heilbronn şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ramiz Kalici Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASK Sportmanagement GbR yapmaktadır. Ramiz Kalici, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ramiz Kalici'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ramiz Kalici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ramiz Kalici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Ramiz Kalici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ramiz Kalici şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.