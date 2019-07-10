Ramiz Ongun'un adı, çıkan haberlere göre yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan ile Abdullah Gül'ün gündeminde. Gül'ün Ramiz Ongun'a teklif götürdüğü yönünde haberler çıkması üzerine Ramiz Ongun, internette araştırılıyor. Peki Ramiz Ongun kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

RAMİZ ONGUN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

RAMİZ ONGUN KİMDİR?

Ramiz Ongun, 17 Mart 1947 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinin Kale köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Bursa İktisadi-Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nde tahsil gördü.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

Daha sonra Alparslan Türkeş ile tanışarak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı.

Bunun yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Gümrük Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, MHP Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ülkücü-İşçiler Genel Başkan Müşavirliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Türkeş'in emriyle yurt dışına çıktı.

Bu dönemde Almanya'da üniversiteden sınıf arkadaşı olan Nesrin Hanım'la evlendi.

1989 yılında da Türkiye'ye geri döndü. 1992 senesinde de Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde üç kez genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi.

Almanca bilen Ramiz Ongun, üç çocuk babasıdır.