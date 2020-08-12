Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Sibel Ramo'ya ihanet mi ediyor?

Herkes tarafından merakla beklenen Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sibel’in arkasından “Neden?” diye bağıran Ramo’nun zor bir durumda kaldığı anlaşılıyor. Küllerinden yeniden doğmak için büyük bir savaşa giren Ramo en zirvedeki isimle mücadele etmeye hazırlanıyor.