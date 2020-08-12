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Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Sibel Ramo'ya ihanet mi ediyor?

Herkes tarafından merakla beklenen Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sibel’in arkasından “Neden?” diye bağıran Ramo’nun zor bir durumda kaldığı anlaşılıyor. Küllerinden yeniden doğmak için büyük bir savaşa giren Ramo en zirvedeki isimle mücadele etmeye hazırlanıyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Sibel Ramo'ya ihanet mi ediyor?

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım

 Esra Bilgiç

İlker Aksum

Yiğit Özşener

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Cemre Baysel

İlhan Şen

Sacide Taşanerve

Macit Koper

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:03
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