Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in elinden nasıl kurtulacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında oğlu öldürülen Cihangir intikam yemini ediyor. Ramo'nun karşısına çıkan Cihangir "Ölmeden önce kendi helvasını yemek herkese nasip olmaz" sözleriyle meydan okuyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım

Esra Bilgiç

İlker Aksum

Yiğit Özşener

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Cemre Baysel

İlhan Şen

Sacide Taşanerve

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