Ramo 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Doğu'ya gerçekleri anlatacak mı?
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
RAMO DİZİSİNİN KONUSU
Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım
Esra Bilgiç
İlker Aksum
Yiğit Özşener
Görkem Sevindik
İdil Fırat
Cemre Baysel
İlhan Şen
Sacide Taşanerve
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