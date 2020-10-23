Show TV'nin 2020 yılında yayın hayatına başlattığı Ramo adlı dizisi, bu sezon dizi taraftarları tarafından oldukça beğenildi. Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen başarılı dizinin, son olarak 17. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizinin her bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor. Ramo'nun yayınlanan son bölümü olan 17. bölümü izlemek isteyen izleyiciler, arama motorlarında Ramo 17. bölüm full izle, son bölüm izle başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte Ramo son bölümü izlemenin yolları...

RAMO 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 17. bölümünde Kürşat'tan bir şeyler öğrenmek istemeyen Ramo'nun planı, Kürşat'ın öldürülmesiyle ortaya çıkar. Olay yerine gelen polislerle çıkan çatışmada Ramo yaralanır. Hasan, Ramo'nun kaçmasını sağlayabilmek için kendisini feda eder. Polise cinayet zanlısı olarak teslim olur.

RAMO 17. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

RAMO 18. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 30 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 18. bölüm fragmanını izlemek için bu linke tıklayabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Yapım: BKM

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu Birol Tezcan