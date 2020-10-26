Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ramo, Yavuz'a silah çekerek kaman hakkında bilgi alırken çekilen dövüş sahnesi ise izleyenlerin heyecanını katlıyor. Kaman ile Sibel'i kurtaracağını öğrenen Ramo, Kaman'ın ne olduğunu bulabilecek mi?