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Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ramo, Yavuz'a silah çekerek kaman hakkında bilgi alırken çekilen dövüş sahnesi ise izleyenlerin heyecanını katlıyor. Kaman ile Sibel'i kurtaracağını öğrenen Ramo, Kaman'ın ne olduğunu bulabilecek mi?

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Kaman avı!

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım

 Esra Bilgiç

İlker Aksum

Yiğit Özşener

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Cemre Baysel

İlhan Şen

Sacide Taşanerve

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26 Ekim 2020 Pazartesi 14:09
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