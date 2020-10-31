Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanında gözlerini hastanede açan Ramo, Sibel'i sorguya çekerken Nehir ve Sibel'in konuşmaları ise heyecanı yükseltiyor. Doğu, Ramo'ya Yavuz'un bulunduğu yeri söylerken Ramo'yu karşısında gören Yavuz'un ise ne yapacağı merak konusu oluyor.