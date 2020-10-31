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Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanında gözlerini hastanede açan Ramo, Sibel'i sorguya çekerken Nehir ve Sibel'in konuşmaları ise heyecanı yükseltiyor. Doğu, Ramo'ya Yavuz'un bulunduğu yeri söylerken Ramo'yu karşısında gören Yavuz'un ise ne yapacağı merak konusu oluyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo Yavuz'u vurdu mu?

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım

 Esra Bilgiç

İlker Aksum

Yiğit Özşener

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Cemre Baysel

İlhan Şen

Sacide Taşanerve

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31 Ekim 2020 Cumartesi 09:21
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