Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sibel, Ramo'ya dönmek isterken Mazhar ise buna engel olmaktadır. Mazhar'ın Ramo ile ortaklık kurmak için sunduğu Mahir'i öldürme şartı Ramo'yu zor durumda bırakır.