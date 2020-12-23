Ramo 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Yavuz ile ilgili yeni hamlesi!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo ve Sibel'in aşk dolu sahneleri ekranlara yansırken Yavuz'un dokunulmaz olması herkesi hayrete düşürüyor. Ramo halasının intikamını almak için yemin ederken, Cihangir ise Doğu'nun tuzağına düşüyor.