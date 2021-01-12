Ramo 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Sibel yaşanan olaydan nasıl kurtulacak?

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cihangir'e Nehir'in elinde olduğunu söyleyen Ramo, kurşunlanmaktan Sibel ile birlikte kurtulur. Sibel ile Nehir'i takas edeceği sırada bilinmeyen kişiler tarafından kızlar kaçırılır. Ramo ve Cihangir kızları kurtarabilecek mi?