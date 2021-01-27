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Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo gözü İstanbul'a dikiyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda büyük patronun Mazhar'a itaat edeceksin lafının ardından durumu kabullenemeyen Ramo patrona rest çekiyor. Yeni planını harekete geçiren Ramo'nun "İstanbul biz olacağız" sözleriyse fragmana damga vuruyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 30. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo gözü İstanbul'a dikiyor!

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç – (Sibel)

Olgun Şimşek – (Cihangir)

İlker Aksum – (Hasan)

Yiğit Özşener – (Yavuz)

Devrim Özkan – (Nehir)

Mustafa Yıldıran – (Doğu)

Pelin Körmükçü – (Ahsen)

Efsane Odağ – (Afet)

Sacide Taşaner - (Sebahat)

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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:56
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