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Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Basılan düğünde yaralılar ambulanslarla hastaneye getirilirken Ramo ise yaşanan bu olayın kimin yaptığını bulmaya çalışıyor. Ramo ile Nehir karşı karşıya gelirken Ramo'nun Nehir'e ne söz verdiği izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç – (Sibel)

Olgun Şimşek – (Cihangir)

İlker Aksum – (Hasan)

Yiğit Özşener – (Yavuz)

Devrim Özkan – (Nehir)

Mustafa Yıldıran – (Doğu)

Pelin Körmükçü – (Ahsen)

Efsane Odağ – (Afet)

Sacide Taşaner - (Sebahat)

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04 Şubat 2021 Perşembe 10:51
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