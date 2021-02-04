Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Basılan düğünde yaralılar ambulanslarla hastaneye getirilirken Ramo ise yaşanan bu olayın kimin yaptığını bulmaya çalışıyor. Ramo ile Nehir karşı karşıya gelirken Ramo'nun Nehir'e ne söz verdiği izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.