Ramo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV Youtube

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in birlikte oynadığı Ramo yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Ramo ile Sibel'in düğününe silahlı baskın! Ramo şimdi ne yapacak?

RAMO 31. YENİ BÖLÜM VE 30. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

BKM film imzalı, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo'nun 31. yeni bölümünü ve 30. tekrar bölümünü full, kesintisiz izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

RAMO 31.BÖLÜM CANLI FULL İZLE (SHOW TV)

RAMO 30. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.