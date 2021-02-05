İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesiKendilerini Twitter'da belli ettiler: Cumhurbaşkanıİstifa ve #ErdoğanınYanındayız gündem olduAhmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi!Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leriKoronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı sırasına nasıl bakılır? Aşı sırası sorgulamaRamo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV YoutubeKamuran Akkor kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Ne zaman şöhret oldu?Lionel Messi, yeni takımı için karar vermekte aceleci olmayacakSevgililer Günü şarkıları 2021e-Nabız ya da kısa mesaj ile saniyeler içinde aşı grubunda olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Ramo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV Youtube

Ramo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV Youtube

Her cuma günü izleyicileri Show TV ekranlarına kilitlemeyi başaran fenomen dizi Ramo bu akşam da 31. yeni bölümüyle ekranlarda! Ramo intikamını alabilecek mi? İşte Show TV Ramo canlı yeni bölüm linki ve son bölü Youtube full izleme linki...

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in birlikte oynadığı Ramo yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Ramo ile Sibel'in düğününe silahlı baskın! Ramo şimdi ne yapacak? 

RAMO 31. YENİ BÖLÜM VE 30. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ 

BKM film imzalı, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo'nun 31. yeni bölümünü ve 30. tekrar bölümünü full, kesintisiz izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

RAMO 31.BÖLÜM CANLI FULL İZLE (SHOW TV) 

RAMO 30. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Ramo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV Youtube

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

Ramo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV Youtube

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT