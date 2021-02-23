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  3. Ramo 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, Sibel'ine kavuşacak!

Ramo 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, Sibel'ine kavuşacak!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo ve Sibel'in kavuşması duygu dolu sahnelere vesile olurken Ramo'nun işlerin başında olmasından ötürü düşmanları da huzursuzluklarını dile getirir.

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23 Şubat 2021 Salı 10:52
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