Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı! "Koltuk sevdan seni bozmuş"

Her hafta izleyici tarafından büyük bir ilgiyle izlenen sevilen dizi Ramo 35. yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanda Ramo ve büyük patronların bir masa etrafında yeni başlangıçlara kadeh kaldırdığı esnada silahlı saldırıya uğrarlar. Peki silahlı saldırıyı düzenleyen Mazhar ve adamları mı? İşte Ramo 35. bölüm fragmanı...

Yeni bölümde Ramo ve Mazhar'ın arasında gerilimin yükseldiği ve masadaki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Mazhar'ın soğuk kanlılığını koruyamaması ve Ramo'ya göz dağı vermeye çalışırken karşılığında duyduğu söz ise Mazhar'ı iyice hırslandırır.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 34. bölümde Ramo ve Sibel sonunda birbirlerine kavuşuyor. Şerif'in sözleri dikkat çekerken Ramo'nun büyük patronlardan biriyle tanışıp tanışamayacağı sorusunun yanıtı merak konusu olmuştu.