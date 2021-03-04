Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo ve Mazhar'ın tehlikeli denge oyunu!
Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda masadaki dengeler değişmeye başlarken Ramo ve Mazhar arasındaki koltuk kapma yarışı kızışıyor. Şerif, Ramo ile ilgili tehlikeli planlar kurarken Ramo'nun Mazhar'la anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu olmaktadır.
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04 Mart 2021 Perşembe 09:04
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