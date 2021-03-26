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Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 37. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde Ramo, sevdiği kadın Sibel'e yanlış yapanları bulur ve cezasını keser. İşte Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle...

Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Ramo'nun 37. bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde Ramo, Sibel'e gizem dolu işleriyle ilgili hesap veriyor ve başında bulunduğu masanın hiyerarşisinden bahsediyor.

Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle

Ramo'nun, büyük patronları alt etmek için kurduğu planların aksi yönde ilerler, ancak Roma dengeleri lehine çevirmek için yeni planlar peşindedir.

RAMO 37. BÖLÜM CANLI İZLE| RAMO SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle

Öte yandan Ramo'nun planıyla Bulgaristan'a doğru yola çıkan paraların çalınması Ramo'yu zor durumda bıraksa da çalınan parayı büyük patronların vurduğu kişi çaldığını öğrenir. Sibel ise Nehir ne dolaplar çevirdiğini öğrenmek için peşine düşer. Ancak Sibel bir anda Nehir ile aynı işin ortasında bulur kendisini.

Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle

Sibel, Nehir ile Doğu'nun annesini bulmak için tuttuğu dedektifle buluşmaya gider. Gittikleri yerde dedektifi ölü halde bulan ikili, uzaktan çekilmiş fotoğraflarını görünce başlarının büyük belada olduğunu anlarlar. Ramo ise Sibel'in başını belaya sokan kişilerin karşısına çıkarak hesap sorar ve kadınıma yanlış yapanı affetmem diyerek cezalarını keser.

Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izle

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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