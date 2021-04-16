Ramo 40. bölüm canlı izle| Ramo final bölümü Show TV canlı izle başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de final bölümüyle ekranlara gelecek Ramo dizisiyle ilgili tüm bilgileir haberimizde derledik.

RAMO 40. BÖLÜM CANLI İZLE | RAMO FİNAL BÖLÜMÜ SHOW TV CANLI İZLE

Final bölümüyle bu akşam seyircisiyle son kez Show TV ekranlarında buluşacak Ramo dizisi takipçileri tarafından günlerdir heyecanla bekleniyor. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "“Kıyamet kopacak!” notuyla yayınlanan son fragmanının ardından biz de Ramo dizisinin canlı izleme linkine haberimizde yer verdik.

Ramo 40. bölüm canlı izle | Ramo final bölümü Show TV canlı izle

RAMO NEDEN FİNAL OLUYOR?

İki aile arasındaki çatışmanın ve bu çatışmanın arasında yeşerecek büyük bir aşkın hikayesini konu edinen dizi Ramo, büyük bir ilgiyle izlenmesine rağmen final kararı aldı. Final nedeni olarak ise kanal ile yapımcı arasındaki anlaşmanın sona erdiği öne sürüldü.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözü kara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.