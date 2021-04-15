Ramo 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo'nun büyük patronlar için son planı!
Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda üç büyük patronu devirmek isteyen Ramo, son oyununu oynuyor. Verdiği İstanbul mücadelesinde patronları tek tek bitiren Ramo'nun hikayesinin nasıl biteceği de izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.
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15 Nisan 2021 Perşembe 11:18
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