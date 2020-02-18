Ramo 7.bölüm fragmanı | Ramo yeni bölüm fragmanı

Adana'da çekimleri yapılan Ramo dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncuları da ilgi konusu oldu.

RAMO 7.BÖLÜM FRAGMANI

Ramo Dizisinin Konusu Özeti

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı? Yakın zamanda Ramo dizisi ile ilgili bilgiler gelir. Ramo dizisi konusu bilgileri de eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç,İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşanerve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

Ramo Dizisi Nerede Çekiliyor?

Ramo dizisi Show TV ekranlarında tanıtım fragmanı yayınlanacak. Henüz cast çalışmaları devam ediyor. Oyuncular belirlendikten sonra dizi sete çıkacak ve çekimlere başlayacaktır. Ramo dizisi çekimleri nerede yapılıyor seti nerede? Ramo dizisi henüz çekimlere başlamadı. Dizinin çekimleri başladığında sizlere set adresi bilgilerini paylaşacağız.