Ramo bugün, bu akşam neden yok? Ramo yeni bölüm ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta oynuyor? soruları şu sıralar internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

RAMO BUGÜN, BU AKŞAM NEDEN YOK?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun yılbaşından dolayı 1 Ocak 2021'de Show TV ekranında yayınlanmayacağının haberi verildi.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Ramo yeni bölüm bu akşam ekranlarda yer almayacak. Kanalın yayın akışında Ramo'nun yeni bölümü 8 Ocak Cuma 2021'de saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

1 OCAK 2021 CUMA GÜNÜ AKŞAMI HANGİ DİZİ VAR?

Show TV'de 1 Ocak 2021 Cuma günü TV'de ilk kez ekranlara gelecek Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi olacak. Dizi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay’a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

RAMO 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar. Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır. İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

RAMO'NUN YAVUZ'U VURDUĞU FİNAL SAHNESİ NEFES KESTİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle ABC1 20+'da 6.63 izlenme oranı (rating), 12.99 izlenme payı (share), AB'de 4.93 izlenme oranı (rating), 10.38 izlenme payı (share), Total’de 6.91 izlenme oranı (rating), 13.67 izlenme payı (share) elde etti. #Vazgeçmem etiketi ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova'nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir…

Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır…

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI