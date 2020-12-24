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Ramo dizisinde şok iddia! Yavuz ölüyor mu? Yiğit Özşener, Ramo'dan ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Ramo yeni bölümleriyle tüm hızıyla devam ederken kulislerde dönen bir iddia dizinini takipçilerini şok etti. Diziye hangi isim veda edecek? Yavuz ölüyor mu? Yiğit Özşener Ramo'dan ayrılıyor mu? Tüm detaylar haberimizde...

Ramo dizisinde şok iddia! Yavuz ölüyor mu? Yiğit Özşener, Ramo'dan ayrılıyor mu?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği  Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisi,  tüm hızıyla devam ediyor. Baş rollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo da heyecan tüm hızıyla sürerken diziye bir karakterin veda edeceği iddiası damga vurdu. Peki Ramo'ya hangi isim veda edecek? Yavuz ölüyor mu? Yiğit Özşener, Ramo'dan ayrılıyor mu?

RAMO DİZİSİNDE YAVUZ ÖLÜYOR MU?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Ramo hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde dönen iddialara göre Ramo dizisinde, Yavuz karakteri ölecek ve karakteri canlandıran Yiğit Özşener diziden ayrılacak.

Ramo dizisinde şok iddia! Yavuz ölüyor mu? Yiğit Özşener, Ramo'dan ayrılıyor mu?

YİĞİT ÖZŞENER RAMO'DAN AYRILIYOR MU?

Konuyla ilgili henüz yapım şirketinden ve oyunculardan açıklama gelmezken dizinin sevenleri Yiğit Özşener'in diziden neden ayrılacağını araştırmaya devam ediyor.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

48 yaşındaki Yiğit Özşener 1972'de Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.  Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden 1996 yılında mezun oldu. 1997- 1999 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde İşletme masterı yaptı. Birçok film ve tiyatro projelerinde yer alan usta oyuncu Yiğit Özşener Üzgünüm Leyla, Zeybek Ateşi, Unutma Beni, Arapsaçı, Rüzgarlı Bahçe, Dudaktan Kalbe, Kayıp gibi dizilerde yer aldı. Asıl çıkışını Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, XCansu Dere gibi isimlerle beraber başrol oynadığı Ezel dizisi ile yaptı. Ezel dizisinden sonra Son, İntikam, Cesur ve Güzel, Bozkır gibi dizilerde rol aldı.

Ramo dizisinde şok iddia! Yavuz ölüyor mu? Yiğit Özşener, Ramo'dan ayrılıyor mu?

Ayrıca ünlü oyuncu Yiğit Özşener O şimdi Asker, Çalınan Kaset, Tombala, Beş Vakit, Güneşi Gördüm, Aşk Tesadüfleri Sever, Kaybedenler Kulübü, Dedemin İnsanları, Ocak Ayının iki yüzü, İşe Yarar Bir Şey, Kaybedenler Klübü Yolda'da yer aldı. 

Şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayılan Ramo isimli dizide Yavuz karakterine hayat veren Yiğit Özşener başarılı oyunculuk hayatı ile herkesin beğenisini  toplamaktadır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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