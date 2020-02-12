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  3. Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sibel’in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı tabuttaki kişinin kim olduğu merak uyandırıyor.

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12 Şubat 2020 Çarşamba 08:52

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