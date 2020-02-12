Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sibel’in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı tabuttaki kişinin kim olduğu merak uyandırıyor.
Sefirin Kızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Yasak Elma 69. bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir 6. bölüm fragmanı yayınlandı
12 Şubat 2020 Çarşamba 08:52
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT