Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Ramo dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sibel’in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı tabuttaki kişinin kim olduğu merak uyandırıyor.