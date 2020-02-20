Ramo dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Ramo dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Fatoş’un kimi vurduğu merak konusu olurken Ramo’nun, “Hepsini öldürüp, Adana’yı ele geçireceğiz!” sözleriyle savaşı başlattığı görülüyor. Neco’nun Fatoş’un dizinde ağladığı anlar dikkat çekiyor.