Ramo final mi? Kaçıncı bölümde final olacak? İşte Ramo final tarihi...

Baş rollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo dizisi reytinglerde başarılı olsa da dizinin kanalla yaptığı anlaşmanın sona ermesi nedeniyle final kararı alınmıştı. En son 38.bölümü ekranlara gelen dizinin 45.bölümde final yapması bekleniyordu ancak final bölümü erkene çekildi.

RAMO FİNAL Mİ? KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL OLACAK?

BKM'nin Show TV için çektiği Ramo dizisi final yapacak. Daha öncesi bayram öncesi final yapacağı ifade edilen dizinin final tarihi öne çekildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre dizi 40'ıncı bölümde final yapacak ve ekranlara veda edecek.

RAMO FİNAL TARİHİ

Ramo dizisi 40 bölümde yani 17 Nisan 2021 Cuma günü final yaparak ekranlara veda edecek.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözü kara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.