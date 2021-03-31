Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ramo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı fenomen diziye ilişkin çıkan haberler sonrası birçok kişi "Ramo final mi yapacak?", "Ramo dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte Ramo dizisine ilişkin detaylar...

RAMO FİNAL Mİ YAPACAK?

İlk bölümünden beri reytinglerde üst sıraları bırakmayan Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo, şuana dek her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. İzleyicisine heyecan dolu anlar yaşatan dizi için final kararı geldi.

BKM'nin Show TV için çektiği Ramo dizisinin kanalla yaptığı anlaşma 2 yıllık. Söz konusu anlaşma sona eriyor.

RAMO DİZİSİ KAÇ BÖLÜM SONRA FİNAL YAPACAK?

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bayram öncesi final yapacak.

Çekimleri Adana'da başlayan ve bu sezon İstanbul'a taşınan Ramo dizisinde yeni bir değişiklik olmazsa 5 bölümünün çekileceği ve ekranlara veda edeceği öğrenildi.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Show Tv'de ekranlara gelen Ramo dizinde; Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo, cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.