Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinin yayınlanan final fragmanı izleyicide şok etkisi yarattı. Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin neden final yaptığı dizinin sıkı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Ramo neden final oluyor? 16 Nisan 2021 Ramo neden bitiyor? İşte ayrıntılar...

RAMO NEDEN FİNAL OLUYOR? 16 NİSAN 2021 RAMO NEDEN BİTİYOR?

BKM yapım imzası taşıyan fenomen dizi Ramo'nun neden final yaptığı en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İki aile arasındaki çatışmanın ve bu çatışmanın arasında yeşerecek büyük bir aşkın hikayesini konu edinen dizi Ramo, büyük bir ilgiyle izlenmesine rağmen final kararı aldı. Final nedeni olarak ise kanal ile yapımcı arasındaki anlaşmanın sona erdiği öne sürüldü.

Yapımcı tarafından yapılan ilk açıklamada 45'inci bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklanan dizinin final tarihi öne çekilerek 40'ıncı bölüm ile son kez izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.

"FİNAL BÖLÜMÜNDE KIYAMET KOPACAK!"

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "“Kıyamet kopacak!” #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi.

RAMO SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu’yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo’nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo’yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bi tehlike altındadırlar.

Sibel ise Ramo’yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar’ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo’nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo’yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo’nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.