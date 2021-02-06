Ramo Sibel ölüyor mu? Öldü mü? Esra Bilgiç, Ramo'dan ayrılacak mı, ayrılıyor mu?

Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden olan ve Show TV ekranlarında izleyicisini ekranlara kilitleyen Ramo dizisinin son yayınlanan bölümü olan 31.bölümde Ramo ve Sibel evlenirken düğüne yaşanan çatışma sonrası Sibel (Esra Bilgiç) ağır yaralandı. Daha sonra sahte hemşirelerin Sibel'in odasına kurduğu tuzakla odada bomba patladı. Bunun üzerine diziyi izleyenler Ramo Sibel ölüyor mu? Öldü mü? Esra Bilgiç, Ramo'dan ayrılacak mı? sorularının yanıtını aramaya başladı.

RAMO SİBEL ÖLÜYOR MU? ÖLDÜ MÜ?

Ramo dizisinin son bölümünde Sibel'in olduğu odada bomba patladı. Dizinin ana karakterlerinden olan Sibel'in ölmesi beklenmiyor ancak dizinin son sahnesinde Ramo, Sibel'in mezarına gidiyor ve gözyaşı döküyor.

ESRA BİLGİÇ RAMO'DAN AYRILACAK MI, AYRILIYOR MU?

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Esra Bilgiç, diziden ayrılacağına ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." ifadelerini kullanmıştı. Bu yaşananların üzerine dizide Esra Bilgiç'in akıbeti merak konusu oldu.

RAMO 31.BÖLÜMDE NE OLDU?

Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Ramo ve Sibel’in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut’un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar’dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut’un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut’un elinde de Ramo’yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.