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Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma 2021 yayınlanmayacak mı?

Show TV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Ramo, bu hafta yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma 2021 yayınlanmayacak mı?

Cuma akşamlarının  reyting rekortmeni dizi Ramo'nun bu hafta yayın akışlarında yer almaması ve yeni bölüm fragmanın yayınlanmaması üzerine vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı? İşte detaylar...

RAMO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi Ramo, her hafta cuma günü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 35. bölümü yayınlanan dizinin, 36. bölüme dair henüz fragmanı yayınlanmaması ve yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyici tarafından merak konusu oldu. Bu hafta dizinin neden yayınlanmadığı merak edilirken, kulis dedikoduları dönmeye başladı.

Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi yayınlanmaya. Sebep olarak ise sette çok sayıda Koronavirüs vakasının tespit edilmesi olarak açıklandı. Öne sürülen bu sebepten dolayı 12 Mart cuma akşamı sevilen dizi seyirci karşısında olamayacak. Dizi yeni bölümü ile önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlarda olması bekleniyor...

Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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