Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizi Ramo'nun bu hafta yayın akışlarında yer almaması ve yeni bölüm fragmanın yayınlanmaması üzerine vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı? İşte detaylar...

RAMO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi Ramo, her hafta cuma günü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 35. bölümü yayınlanan dizinin, 36. bölüme dair henüz fragmanı yayınlanmaması ve yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyici tarafından merak konusu oldu. Bu hafta dizinin neden yayınlanmadığı merak edilirken, kulis dedikoduları dönmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi yayınlanmaya. Sebep olarak ise sette çok sayıda Koronavirüs vakasının tespit edilmesi olarak açıklandı. Öne sürülen bu sebepten dolayı 12 Mart cuma akşamı sevilen dizi seyirci karşısında olamayacak. Dizi yeni bölümü ile önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlarda olması bekleniyor...