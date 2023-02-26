Ramol Sillamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramol Sillamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramol Sillamaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramol Sillamaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramol Sillamaa 17 Ekim 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramol Sillamaa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramol Sillamaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ramol Sillamaa'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramol Sillamaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramol Sillamaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramol Sillamaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramol Sillamaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalev U17

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Temmuz 2020 yılında Kalev

Ramol Sillamaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramol Sillamaa şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramol Sillamaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Loo (2011-2015, 2017), Harju (2016), Kalev Tallinn

Estonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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