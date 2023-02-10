Ramon Abila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Abila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Abila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Abila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Abila 14 Ekim 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramón Darío Ábila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Abila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ramon Abila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon Abila'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramon Abila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wanchope_abila9/

Ramon Abila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Abila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramon Abila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Abila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2011 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2012 yılında Instituto AC

18 Temmuz 2012 yılında CD Morón

30 Haziran 2013 yılında Instituto AC

20 Ocak 2014 yılında Huracán

23 Haziran 2016 yılında Cruzeiro

7 Ağu 2017 yılında Boca Juniors

8 Ağu 2017 yılında Huracán

31 Aralık 2017 yılında Boca Juniors

7 Nisan 2021 yılında Minnesota

11 Ağu 2021 yılında Boca Juniors

12 Ağu 2021 yılında D.C. United

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors

10 Şubat 2022 yılında CA Colón

Ramon Abila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Abila şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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