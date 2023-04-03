Ramon Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ramon Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ramon Ayala 25 Ağustos 2002 tarihinde Clorinda şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ramón Agustín Ayala şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ramon Ayala Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına - tarihinde katılmıştır. Ramon Ayala'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ramon Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ramon Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ramon Ayala şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.