Ramon Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Enriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Enriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Enriquez 19 Nisan 2001 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramón Enríquez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Enriquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ramon Enriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ramon Enriquez'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramon Enriquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramonenriquez_8/

Ramon Enriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Enriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramon Enriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Enriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında A. Malagueño

1 Ağu 2020 yılında Málaga CF

Ramon Enriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Enriquez şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ramon Enriquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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