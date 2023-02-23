Ramon Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Gaspar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Gaspar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Gaspar 2 Şubat 2003 tarihinde Mediaș şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Dobrin Ramon Gașpar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Gaspar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramon Gaspar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon Gaspar'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramon Gaspar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramon_101010/

Ramon Gaspar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Gaspar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramon Gaspar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Gaspar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Ramon Gaspar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Gaspar şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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