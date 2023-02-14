Ramon Guzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Guzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramon Guzzo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramon Guzzo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramon Guzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Guzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramon Guzzo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Guzzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Guzzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Guzzo 5 Temmuz 2004 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramon Francesco Guzzo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Guzzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Ramon Guzzo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramon Guzzo'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ramon Guzzoboyu ve yaşı kaç

Ramon Guzzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Guzzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramon Guzzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Guzzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2018 yılında GC Zürich U15

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U18

24 Şubat 2021 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich U21

3 Ocak 2023 yılında FC Zürich

Ramon Guzzo kimdir

Ramon Guzzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Guzzo şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wettingen, SC YF Juventus, Grasshopper Club Zürich

Ramon Guzzo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 25 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Ramon Guzzo nereli

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