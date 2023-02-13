Ramon Juan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Juan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Juan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Juan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Juan 10 Aralık 1999 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramón Juan Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Juan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Rodriguez Gonzalez yapmaktadır. Ramon Juan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ramon Juan'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramon Juan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Juan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramon Juan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Juan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cornellà U19

1 Eylül 2017 yılında Cornellà

1 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

Ramon Juan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Juan şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.