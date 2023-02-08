Ramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon 19 Mayıs 1997 tarihinde Limeira şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramon Rodrigo de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Ramon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramon_rcarvalho/

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Ramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Inter B

8 Nisan 2019 yılında Vila Nova FC

30 Kasım 2019 yılında Inter B

6 Ocak 2020 yılında EC Bahia

14 Nisan 2021 yılında Inter B

16 Nisan 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Internacional

24 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

12 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2023 yılında Atlético-GO

Ramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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