Ramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon 12 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramon Oliveira Rezende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Ramon'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2021 yılında Jaraguá EC

30 Nisan 2021 yılında Tombense

25 Ağu 2021 yılında América-RN

30 Kasım 2021 yılında Tombense

17 Ocak 2022 yılında Monte Azul-SP

12 Nisan 2022 yılında Tombense

14 Nisan 2022 yılında GE Juventus-SC

17 Ağu 2022 yılında Aparecida

18 Ocak 2023 yılında Operário-MT

Ramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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