Ramon Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Machado 4 Nisan 1991 tarihinde Carbonita şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ramon Machado de Macedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Machado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HABILIS SPORTS yapmaktadır. Ramon Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon Machado'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramon Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramon Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Regensburg II

11 Temmuz 2012 yılında Regensburg

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında Esportivo

7 Nisan 2014 yılında Lajeadense

1 Temmuz 2014 yılında Santa Cruz-RS

1 Ocak 2015 yılında Lajeadense

1 Mayıs 2015 yılında Boa Esporte

1 Temmuz 2015 yılında Lajeadense

27 Kasım 2015 yılında Brasil-RS

1 Ocak 2017 yılında Ponte Preta

10 Mayıs 2017 yılında Juventude

1 Ocak 2018 yılında Vila Nova FC

14 Aralık 2018 yılında Ituano

19 Nisan 2019 yılında Paraná

16 Ocak 2020 yılında Santo André

20 Ağustos 2020 yılında Botafogo

9 Şubat 2021 yılında Santo André

26 Mayıs 2021 yılında Brasil-RS

1 Eylül 2021 yılında Neftçi Baku

30 Temmuz 2022 yılında FK Qabala

Ramon Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Machado şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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