Ramon Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Martinez 4 Ocak 1996 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ramón Martínez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Ramon Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramon Martinez'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramon Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramon Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atlético-MG

11 Eylül 2020 yılında Coritiba FC

25 Ocak 2021 yılında Atlético-MG

26 Ocak 2021 yılında Libertad

30 Haziran 2022 yılında Atlético-MG

24 Ağustos 2022 yılında Novorizontino

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Olimpia

Ramon Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Martinez şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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