Ramon Menezes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Menezes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Menezes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Menezes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Menezes 3 Mayıs 1995 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramon Menezes Roma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Menezes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramon Menezes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon Menezes'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramon Menezes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Menezes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramon Menezes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Menezes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2014 yılında EC Vitória

22 Nisan 2015 yılında AD Bahia-BA

23 Nisan 2015 yılında EC Vitória

26 Ocak 2017 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2017 yılında EC Vitória

10 Mart 2020 yılında Cruzeiro

8 Şubat 2022 yılında Atlético-GO

Ramon Menezes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Menezes şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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