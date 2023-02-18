Ramon Mierez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Mierez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Mierez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Mierez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Mierez 13 Mayıs 1997 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ramón Nazareno Miérez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Mierez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Ramon Mierez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ramon Mierez'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramon Mierez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Mierez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramon Mierez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Mierez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tigre

3 Ağu 2018 yılında NK Istra

30 Haziran 2019 yılında Tigre

1 Temmuz 2019 yılında Alavés

5 Ağu 2019 yılında CD Tenerife

21 Temmuz 2020 yılında Alavés

27 Ağu 2020 yılında NK Osijek

30 Haziran 2021 yılında Alavés

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

Ramon Mierez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Mierez şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.