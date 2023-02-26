Ramon Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Smirnov 25 Ağustos 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Smirnov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pullman yapmaktadır. Ramon Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ramon Smirnov'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramon Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramon Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalev U17

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Ocak 2021 yılında Kalev

Ramon Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Smirnov şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramon Smirnov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kalev Tallinn

Estonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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