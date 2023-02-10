Ramon Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Sosa 31 Ağu 1999 tarihinde Maracaná şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramón Sosa Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Sosa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Ramon Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramon Sosa'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ramon Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramon.sosa17/

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Ramon Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ramon Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2020 yılında River Plate

1 Ocak 2021 yılında Olimpia

2 Şubat 2022 yılında Gimnasia

26 Ocak 2023 yılında CA Talleres

Ramon Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Sosa şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Ramon Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 25 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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